2021 Yalova Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109950151
109950151 | Yalova Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Yalova ilimizde yer alan Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yalova Üniversitesi Tekstil Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yalova ilinde bulunan Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yalova Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 109950151 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yalova Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yalova Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yalova Üniversitesi , Devlet , Tekstil Teknolojisi Bölümü , Yalova Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yalova ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tekstil Teknolojisi Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında Tekstil Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 26 kişi yerleşmiştir.
Yalova Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 212,09004
Yalova Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---
Yalova Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 1407783
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109950151
ÜNİVERSİTE: Yalova Üniversitesi
FAKÜLTE: Yalova Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Yalova
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 212,09004
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1407783
Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 26
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 214,48074
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1357765
Kontenjan 2019: 20+1
Yerleşen 2019: Doldu-21