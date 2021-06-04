2021 Yaşar Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 206050874

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yaşar Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 206050874 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yaşar Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yaşar Üniversitesi , Vakıf , Adalet Bölümü , Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 27+0 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 27 kişi yerleşmiştir.

Yaşar Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 225,87302

Yaşar Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---

Yaşar Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 1222094

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206050874

ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 225,87302

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1222094

Kontenjan 2020 – 2021 : 27+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 27

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243,75779

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 958495

Kontenjan 2019: 10+0

Yerleşen 2019: Doldu-10