2021 Yaşar Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 206050874
206050874 | Yaşar Üniversitesi Adalet Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Yaşar Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yaşar Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 206050874 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yaşar Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yaşar Üniversitesi , Vakıf , Adalet Bölümü , Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 27+0 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 27 kişi yerleşmiştir.
Yaşar Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 225,87302
Yaşar Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---
Yaşar Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 1222094
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206050874
ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi
FAKÜLTE: Adalet Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: %25 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 225,87302
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1222094
Kontenjan 2020 – 2021 : 27+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 27
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 243,75779
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 958495
Kontenjan 2019: 10+0
Yerleşen 2019: Doldu-10