2021 Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206010354

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 206010354 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yaşar Üniversitesi , Vakıf , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 39+0 kişidir. 2020 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 39 kişi yerleşmiştir.

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 362,63548

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 461,53449

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 141761

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206010354

ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 362,63548

Tavan Puan: 461,53449

Başarı Sıralaması: 141761

Kontenjan 2020 – 2021 : 39+0

Yerleşen 2020 – 2021: 39

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 384,46681

Tavan Puan: 431,88405

Başarı Sıralaması: 77443

Kontenjan 2019: 8+0

Yerleşen 2019: 8

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 375,92321

Tavan Puan: 408,16349

Başarı Sıralaması : 69400

Kontenjan 2018 : 8+0

Yerleşen 2018 : 8

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 381,15868

Tavan Puan: 411,73546

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 58724

Kontenjan 2017 : 6+0

Yerleşen 2017 : 6

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.