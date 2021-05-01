2021 Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206010354
206010354 | Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 206010354 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yaşar Üniversitesi , Vakıf , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 39+0 kişidir. 2020 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 39 kişi yerleşmiştir.
Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 362,63548
Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 461,53449
Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 141761
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206010354
ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 362,63548
Tavan Puan: 461,53449
Başarı Sıralaması: 141761
Kontenjan 2020 – 2021 : 39+0
Yerleşen 2020 – 2021: 39
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 384,46681
Tavan Puan: 431,88405
Başarı Sıralaması: 77443
Kontenjan 2019: 8+0
Yerleşen 2019: 8
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 375,92321
Tavan Puan: 408,16349
Başarı Sıralaması : 69400
Kontenjan 2018 : 8+0
Yerleşen 2018 : 8
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 381,15868
Tavan Puan: 411,73546
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 58724
Kontenjan 2017 : 6+0
Yerleşen 2017 : 6
Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.