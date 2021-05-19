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2021 Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 206011264

206011264 | Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 206011264

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi   Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu   Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü tercih kod numarası 206011264 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yaşar Üniversitesi , Vakıf , Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü kontenjanı 38+0 kişidir. 2020 yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümüne 38 kişi yerleşmiştir.

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü Taban Puanı: 249,52313

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü Tavan Puan: 364,50540

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü Başarı Sıralaması: 507352

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206011264   

ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 249,52313

Tavan Puan: 364,50540

Başarı Sıralaması: 507352

Kontenjan 2020 – 2021 : 38+0

Yerleşen 2020 – 2021: 38

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,32772

Tavan Puan: 328,26656

Başarı Sıralaması:  557150

Kontenjan 2019:  24+0

Yerleşen 2019: 24

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 273,97481

Tavan Puan: 313,27105

Başarı Sıralaması :  377000

Kontenjan 2018 :  20+0

Yerleşen 2018 : 20

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,48302

Tavan Puan: 345,20588

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  1015834

Kontenjan 2017 :  18+0

Yerleşen 2017 : 18

taban-puan.jpg

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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