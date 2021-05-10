2021 Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 206010654

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 206010654 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yaşar Üniversitesi , Vakıf , İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü kontenjanı 33+0 kişidir. 2020 yılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne 33 kişi yerleşmiştir.

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 241,42499

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Tavan Puan: 280,55890

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 654436

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206010654

ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 241,42499

Tavan Puan: 280,55890

Başarı Sıralaması: 654436

Kontenjan 2020 – 2021 : 33+0

Yerleşen 2020 – 2021: 33

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,20221

Tavan Puan: 278,33401

Başarı Sıralaması: 697861

Kontenjan 2019: 36+0

Yerleşen 2019: 36

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 215,6736

Tavan Puan: 270,81928

Başarı Sıralaması : 715000

Kontenjan 2018 : 36+0

Yerleşen 2018 : 36

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 267,88794

Tavan Puan: 307,39565

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 251946

Kontenjan 2017 : 34+0

Yerleşen 2017 : 34

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.