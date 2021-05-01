2021 Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206011113

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 206011113 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yaşar Üniversitesi , Vakıf , İnşaat Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü kontenjanı 4+0 kişidir. 2020 yılında İnşaat Mühendisliği Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 367,57654

Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 422,72442

Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 135408

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206011113

ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 367,57654

Tavan Puan: 422,72442

Başarı Sıralaması: 135408

Kontenjan 2020 – 2021 : 4+0

Yerleşen 2020 – 2021: 4

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 314,26418

Tavan Puan: 374,92458

Başarı Sıralaması: 161726

Kontenjan 2019: 5+0

Yerleşen 2019: 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 373,61939

Tavan Puan: 393,53810

Başarı Sıralaması : 71200

Kontenjan 2018 : 6+0

Yerleşen 2018 : 6

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 381,47173

Tavan Puan: 389,56105

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 58504

Kontenjan 2017 : 5+0

Yerleşen 2017 : 5

Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.