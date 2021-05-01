2021 Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206011113
206011113 | Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 206011113 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yaşar Üniversitesi , Vakıf , İnşaat Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü kontenjanı 4+0 kişidir. 2020 yılında İnşaat Mühendisliği Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.
Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 367,57654
Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 422,72442
Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 135408
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206011113
ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 367,57654
Tavan Puan: 422,72442
Başarı Sıralaması: 135408
Kontenjan 2020 – 2021 : 4+0
Yerleşen 2020 – 2021: 4
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 314,26418
Tavan Puan: 374,92458
Başarı Sıralaması: 161726
Kontenjan 2019: 5+0
Yerleşen 2019: 5
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 373,61939
Tavan Puan: 393,53810
Başarı Sıralaması : 71200
Kontenjan 2018 : 6+0
Yerleşen 2018 : 6
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 381,47173
Tavan Puan: 389,56105
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 58504
Kontenjan 2017 : 5+0
Yerleşen 2017 : 5
Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.