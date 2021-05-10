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2021 Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206010178

206010178 | Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206010178

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yaşar Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi   İşletme Fakültesi   İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 206010178 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yaşar Üniversitesi , Vakıf , İşletme Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 29+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 29 kişi yerleşmiştir.

Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 255,91137

Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 322,53494

Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 539012

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206010178   

ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 255,91137

Tavan Puan: 322,53494

Başarı Sıralaması: 539012

Kontenjan 2020 – 2021 : 29+0

Yerleşen 2020 – 2021: 29

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265,73658

Tavan Puan: 306,64851

Başarı Sıralaması:  410929

Kontenjan 2019:  12+0

Yerleşen 2019: 12

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 278,1248

Tavan Puan: 332,78835

Başarı Sıralaması :  276000

Kontenjan 2018 :  9+0

Yerleşen 2018 : 9

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,60817

Tavan Puan: 335,62543

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  170552

Kontenjan 2017 :  12+0

Yerleşen 2017 : 12

taban-puan.jpg

Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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