2021 Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 206050838

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 206050838 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yaşar Üniversitesi , Vakıf , Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 23+0 kişidir. 2020 yılında Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 14 kişi yerleşmiştir.

Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü Tavan Puan: ---

Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206050838

ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 23+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 14

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 171,72897

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1758921

Kontenjan 2019: 12+0

Yerleşen 2019: Doldu-12