2021 Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206010945

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yaşar Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 206010945 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yaşar Üniversitesi , Vakıf , Psikoloji Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 43+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 43 kişi yerleşmiştir.

Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 272,69484

Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 316,97631

Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 428432

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206010945

ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 272,69484

Tavan Puan: 316,97631

Başarı Sıralaması: 428432

Kontenjan 2020 – 2021 : 43+0

Yerleşen 2020 – 2021: 43

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,55827

Tavan Puan: 337,16515

Başarı Sıralaması: 380225

Kontenjan 2019: 52+0

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 269,42358

Tavan Puan: 328,45321

Başarı Sıralaması : 321000

Kontenjan 2018 : 52+0

Yerleşen 2018 : 52

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 329,0479

Tavan Puan: 393,18206

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 149019

Kontenjan 2017 : 56+0

Yerleşen 2017 : 56

Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.