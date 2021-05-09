2021 Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206010945
206010945 | Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yaşar Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 206010945 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yaşar Üniversitesi , Vakıf , Psikoloji Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 43+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 43 kişi yerleşmiştir.
Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 272,69484
Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 316,97631
Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 428432
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206010945
ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi
FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 272,69484
Tavan Puan: 316,97631
Başarı Sıralaması: 428432
Kontenjan 2020 – 2021 : 43+0
Yerleşen 2020 – 2021: 43
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 270,55827
Tavan Puan: 337,16515
Başarı Sıralaması: 380225
Kontenjan 2019: 52+0
Yerleşen 2019: 52
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 269,42358
Tavan Puan: 328,45321
Başarı Sıralaması : 321000
Kontenjan 2018 : 52+0
Yerleşen 2018 : 52
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 329,0479
Tavan Puan: 393,18206
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 149019
Kontenjan 2017 : 56+0
Yerleşen 2017 : 56
Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.