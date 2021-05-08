2021 Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206010972
206010972 | Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yaşar Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 206010972 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yaşar Üniversitesi , Vakıf , Psikoloji Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 25+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 25 kişi yerleşmiştir.
Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 318,68971
Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 382,30470
Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 221504
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206010972
ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi
FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: %25 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 318,68971
Tavan Puan: 382,30470
Başarı Sıralaması: 221504
Kontenjan 2020 – 2021 : 25+0
Yerleşen 2020 – 2021: 25
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 339,88656
Tavan Puan: 359,08248
Başarı Sıralaması: 117091
Kontenjan 2019: 10+0
Yerleşen 2019: 10
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 329,39485
Tavan Puan: 351,07516
Başarı Sıralaması : 109000
Kontenjan 2018 : 11+0
Yerleşen 2018 : 11
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 393,2691
Tavan Puan: 401,23773
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 45458
Kontenjan 2017 : 7+0
Yerleşen 2017 : 7
Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.