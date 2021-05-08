2021 Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 206011246

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 206011246 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yaşar Üniversitesi , Vakıf , Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 385,70394

Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 408,10374

Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 58066

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206011246

ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 385,70394

Tavan Puan: 408,10374

Başarı Sıralaması: 58066

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 361,15223

Tavan Puan: 375,60113

Başarı Sıralaması: 75951

Kontenjan 2019: 3+0

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 340,39279

Tavan Puan: 350,57465

Başarı Sıralaması : 87400

Kontenjan 2018 : 3+0

Yerleşen 2018 : 3

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 331,35133

Tavan Puan: 384,98375

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 199810

Kontenjan 2017 : 4+0

Yerleşen 2017 : 4

Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.