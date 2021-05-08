2021 Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 206011246
206011246 | Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 206011246 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yaşar Üniversitesi , Vakıf , Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.
Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 385,70394
Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 408,10374
Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 58066
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206011246
ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi
FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 385,70394
Tavan Puan: 408,10374
Başarı Sıralaması: 58066
Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0
Yerleşen 2020 – 2021: 5
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 361,15223
Tavan Puan: 375,60113
Başarı Sıralaması: 75951
Kontenjan 2019: 3+0
Yerleşen 2019: 3
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 340,39279
Tavan Puan: 350,57465
Başarı Sıralaması : 87400
Kontenjan 2018 : 3+0
Yerleşen 2018 : 3
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 331,35133
Tavan Puan: 384,98375
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 199810
Kontenjan 2017 : 4+0
Yerleşen 2017 : 4
Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.