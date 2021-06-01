31 Mayıs 2021 tarihli Kabine Toplantısı'nda eğitime dair önemli kararlar alındı. Eğitimde telafi programının detayları netlik kazandı. Öğrenci ve veliler 2021 yazın okul olacak mı? Temmuzda okullar açık mı 2021? Okullar tüm yaz açık mı 2021? sorularının yanıtlarını merak ediyor. Yanıtlar haberimizde...

2021 YAZIN OKUL OLACAK MI? TEMMUZDA OKULLAR AÇIK MI 2021? OKULLAR TÜM YAZ AÇIK MI 2021?

Kabine Toplantısı kararları sonrasında Haziran ayı itibarıyla yüz yüze eğitimin başladığı açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullarda yeni döneme ilişkin yaptığı açıklamada eğitime dair önemli bilgiler aktardı. Buna göre yazın okullar açık olacak ve eğitim çalışmaları devam edecek. Temmuz ayı da dahil olmak üzere okullar tüm yaz açık olacak.

Kademeli normalleşmenin ikinci adımının başladığı 1 Haziran 2021 tarihinden itibarıyla milyonlarca öğrenci okullarına dönebilecek. Karnelerin 18 Haziran'da verileceği ifade edilirken, bu tarihten sonra başlayan telafi eğitimlerine katılımın ise tercihe bırakılacağı vurgulandı.

EĞİTİM YAZ BOYU DEVAM EDECEK

Bakan Selçuk yaptığı yeni açıklamada yaz döneminde okulların açık olup olmayacağına da açıklık getirdi. Selçuk, "Okullarımız 2 Temmuz'dan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler" dedi.

YAZ EĞİTİMLERİ İSTEĞE BAĞLI OLACAK

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada telafi eğitiminin isteğe bağlı olarak uygulanacağı söyledi. Bakan Selçuk, "Yaz döneminde isteğe bağlı olarak telafi eğitimine başlıyoruz. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Her okul öğrenci ihtiyaçlarını belirleyecek, plan oluşturacak. 18 Haziran-2 Temmuz arasında okullar planı uygulamaya başlayacak." açıklamalarında bulundu.