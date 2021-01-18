2021 YDS ne zaman yapılacak? YDS sınav başvurusu ne zaman 2021?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ertelenen sınavların yapılacağı güncel tarihleri paylaştı. ÖSMY Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden son dakika açıklamada bulundu. Peki; 2021 YDS ne zaman yapılacak?

2021 YDS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

YDS 1 sınavı 18 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. Başkan Aygün yaptığı açıklamada, ''2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimine http://osym.gov.tr internet sitemizden erişebilirsiniz.'' dedi.

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YDS BAŞVUSU 2021 NE ZAMAN?

YDS sınavı için başvurular 25 Şubat- 6 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak.

GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Geç başvuru tarihi olarak da 16 Mart 2021 belirlendi.

YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YDS sınavının 11 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacağı duyuruldu.