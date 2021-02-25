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  3. 2021-YDS/1 başvuruları başladı, kılavuz yayımlandı!

2021-YDS/1 başvuruları başladı, kılavuz yayımlandı!

18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) için başvurular başladı. ÖSYM YDS/1 başvuru kılavuzunun yayımlandığını duyurdu.

2021-YDS/1 başvuruları başladı, kılavuz yayımlandı!

ÖSYM Başkanlığı 2021-YDS/1 başvurularının 25 Şubat itibariyle başladığını duyurdu. Başvurular için son gün 8 Mart olarak belirlendi.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacak. Bu nedenle adayların sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilir.

YDS/1 BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLADI MI?

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzunda yer alıyor. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecekler. ÖSYM tarafından yapılan uyarıda sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiği belirtildi. 

2021-YDS/1 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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