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2021 Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 206111272 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 71+0 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 71 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 428,31428

Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 498,39747

Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 73545

 

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206111272   

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 428,31428

Tavan Puan: 498,39747

Başarı Sıralaması: 73545

Kontenjan 2020 – 2021 : 71+0

Yerleşen 2020 – 2021: 71

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 365,32986

Tavan Puan: 428,32296

Başarı Sıralaması:  95097

Kontenjan 2019:  59+0

Yerleşen 2019: 59

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 330,26557

Tavan Puan: 414,37230

Başarı Sıralaması :  113000

Kontenjan 2018 :  55+0

Yerleşen 2018 : 55

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 330,05926

Tavan Puan: 396,35524

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  104696

Kontenjan 2017 :  54+0

Yerleşen 2017 : 54

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Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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