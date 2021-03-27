2021 Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 206110035 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 28+0 kişidir. 2020 yılında Eczacılık Bölümüne 28 kişi yerleşmiştir.
Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 412,63023
Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 446,20894
Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 87606
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206110035
ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 412,63023
Tavan Puan: 446,20894
Başarı Sıralaması: 87606
Kontenjan 2020 – 2021 : 28+0
Yerleşen 2020 – 2021: 28
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 349,73554
Tavan Puan: 417,85987
Başarı Sıralaması: 111767
Kontenjan 2019: 65+0
Yerleşen 2019: 65
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 335,98769
Tavan Puan: 399,54697
Başarı Sıralaması : 106000
Kontenjan 2018 : 65+0
Yerleşen 2018 : 65
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 370,76178
Tavan Puan: 418,58424
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 70576
Kontenjan 2017 : 55+0
Yerleşen 2017 : 55
Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.