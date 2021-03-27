2021 Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 206110035 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 28+0 kişidir. 2020 yılında Eczacılık Bölümüne 28 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 412,63023

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 446,20894

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 87606

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206110035

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 412,63023

Tavan Puan: 446,20894

Başarı Sıralaması: 87606

Kontenjan 2020 – 2021 : 28+0

Yerleşen 2020 – 2021: 28

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 349,73554

Tavan Puan: 417,85987

Başarı Sıralaması: 111767

Kontenjan 2019: 65+0

Yerleşen 2019: 65

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 335,98769

Tavan Puan: 399,54697

Başarı Sıralaması : 106000

Kontenjan 2018 : 65+0

Yerleşen 2018 : 65

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 370,76178

Tavan Puan: 418,58424

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 70576

Kontenjan 2017 : 55+0

Yerleşen 2017 : 55

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.