2021 Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 206190380

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 206190380 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü , Ticari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü kontenjanı 31+0 kişidir. 2020 yılında Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 261,01532

Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü Tavan Puan: 342,74477

Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 502933

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206190380

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Ticari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 261,01532

Tavan Puan: 342,74477

Başarı Sıralaması: 502933

Kontenjan 2020 – 2021 : 31+0

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,15698

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 617500

Kontenjan 2019: 20+0

Yerleşen 2019: 20

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 29+0

Yerleşen 2018 : 17

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,73602

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 461865

Kontenjan 2017 : 25+0

Yerleşen 2017 : 25

Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.