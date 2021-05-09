2021 Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 206190380
206190380 | Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 206190380 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü , Ticari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü kontenjanı 31+0 kişidir. 2020 yılında Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.
Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 261,01532
Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü Tavan Puan: 342,74477
Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 502933
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206190380
ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Ticari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 261,01532
Tavan Puan: 342,74477
Başarı Sıralaması: 502933
Kontenjan 2020 – 2021 : 31+0
Yerleşen 2020 – 2021: 31
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 240,15698
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 617500
Kontenjan 2019: 20+0
Yerleşen 2019: 20
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 29+0
Yerleşen 2018 : 17
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 235,73602
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 461865
Kontenjan 2017 : 25+0
Yerleşen 2017 : 25
Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.