2021 Yeditepe Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 206112288

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 206112288 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul) Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Yeditepe Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 251,65740

Yeditepe Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206112288

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 251,65740

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0

Yerleşen 2020 – 2021: 3

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 313,83852

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 10+0

Yerleşen 2019: 2

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 263,59115

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 15+0

Yerleşen 2018 : 2

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 243,57509

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 20+0

Yerleşen 2017 : 4

Yeditepe Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.