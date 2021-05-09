2021 Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206111193

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 206111193 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , İşletme Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 67+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 67 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 270,74052

Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 393,88743

Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 440145

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206111193

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 270,74052

Tavan Puan: 393,88743

Başarı Sıralaması: 440145

Kontenjan 2020 – 2021 : 67+0

Yerleşen 2020 – 2021: 67

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,12897

Tavan Puan: 354,82095

Başarı Sıralaması: 561855

Kontenjan 2019: 70+0

Yerleşen 2019: 70

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 325,04709

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 80+0

Yerleşen 2018 : 70

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,08256

Tavan Puan: 375,39734

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 314212

Kontenjan 2017 : 79+0

Yerleşen 2017 : 79

Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.