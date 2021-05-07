2021 Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206110398

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 206110398 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , İşletme Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 14+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 14 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 422,25206

Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 439,73860

Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 16043

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206110398

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 422,25206

Tavan Puan: 439,73860

Başarı Sıralaması: 16043

Kontenjan 2020 – 2021 : 14+0

Yerleşen 2020 – 2021: 14

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 394,07614

Tavan Puan: 417,52626

Başarı Sıralaması: 31394

Kontenjan 2019: 9+0

Yerleşen 2019: 9

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 370,10836

Tavan Puan: 389,07473

Başarı Sıralaması : 44600

Kontenjan 2018 : 12+0

Yerleşen 2018 : 12

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 388,00968

Tavan Puan: 404,01057

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 42321

Kontenjan 2017 : 13+0

Yerleşen 2017 : 13

Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.