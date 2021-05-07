2021 Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206110398
206110398 | Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 206110398 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , İşletme Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 14+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 14 kişi yerleşmiştir.
Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 422,25206
Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 439,73860
Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 16043
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206110398
ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 422,25206
Tavan Puan: 439,73860
Başarı Sıralaması: 16043
Kontenjan 2020 – 2021 : 14+0
Yerleşen 2020 – 2021: 14
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 394,07614
Tavan Puan: 417,52626
Başarı Sıralaması: 31394
Kontenjan 2019: 9+0
Yerleşen 2019: 9
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 370,10836
Tavan Puan: 389,07473
Başarı Sıralaması : 44600
Kontenjan 2018 : 12+0
Yerleşen 2018 : 12
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 388,00968
Tavan Puan: 404,01057
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 42321
Kontenjan 2017 : 13+0
Yerleşen 2017 : 13
Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.