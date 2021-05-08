2021 Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 206190374
206190374 | Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 206190374 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü , Ticari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 7+0 kişidir. 2020 yılında Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.
Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 382,40826
Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 408,08600
Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 63916
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206190374
ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Ticari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 382,40826
Tavan Puan: 408,08600
Başarı Sıralaması: 63916
Kontenjan 2020 – 2021 : 7+0
Yerleşen 2020 – 2021: 7
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 365,31398
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 69152
Kontenjan 2019: 3+0
Yerleşen 2019: 3
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 342,83698
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması : 83100
Kontenjan 2018 : 4+0
Yerleşen 2018 : 4
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 355,47918
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 76273
Kontenjan 2017 : 8+0
Yerleşen 2017 : 8
Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.