2021 Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 206190374

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 206190374 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü , Ticari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 7+0 kişidir. 2020 yılında Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 382,40826

Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 408,08600

Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 63916

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206190374

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Ticari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 382,40826

Tavan Puan: 408,08600

Başarı Sıralaması: 63916

Kontenjan 2020 – 2021 : 7+0

Yerleşen 2020 – 2021: 7

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 365,31398

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 69152

Kontenjan 2019: 3+0

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 342,83698

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : 83100

Kontenjan 2018 : 4+0

Yerleşen 2018 : 4

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 355,47918

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 76273

Kontenjan 2017 : 8+0

Yerleşen 2017 : 8

Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.