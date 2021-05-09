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2021 Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206110238

206110238 | Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206110238

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 206110238 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Psikoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 32+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 300,59832

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 346,11184

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 289258

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206110238   

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 300,59832

Tavan Puan: 346,11184

Başarı Sıralaması: 289258

Kontenjan 2020 – 2021 : 32+0

Yerleşen 2020 – 2021: 32

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266,20751

Tavan Puan: 331,68928

Başarı Sıralaması:  407791

Kontenjan 2019:  40+0

Yerleşen 2019: 40

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 249,56942

Tavan Puan: 329,13001

Başarı Sıralaması :  452000

Kontenjan 2018 :  45+0

Yerleşen 2018 : 45

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 308,1691

Tavan Puan: 390,03984

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  199055

Kontenjan 2017 :  40+0

Yerleşen 2017 : 40

taban-puan.jpg

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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