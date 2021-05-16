2021 Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 206110556

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tercih kod numarası 206110556 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü kontenjanı 11+0 kişidir. 2020 yılında Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban Puanı: 441,23889

Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Tavan Puan: 464,17844

Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başarı Sıralaması: 2310

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206110556

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 441,23889

Tavan Puan: 464,17844

Başarı Sıralaması: 2310

Kontenjan 2020 – 2021 : 11+0

Yerleşen 2020 – 2021: 11

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 455,49173

Tavan Puan: 471,71210

Başarı Sıralaması: 1305

Kontenjan 2019: 8+0

Yerleşen 2019: 8

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 439,11509

Tavan Puan: 490,82731

Başarı Sıralaması : 1410

Kontenjan 2018 : 8+0

Yerleşen 2018 : 8

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 459,00192

Tavan Puan: 514,02114

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 4647

Kontenjan 2017 : 8+0

Yerleşen 2017 : 8

Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.