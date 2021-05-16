2021 Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 206110574
206110574 | Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü tercih kod numarası 206110574 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.
Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Taban Puanı: 435,32653
Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Tavan Puan: 458,18550
Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Başarı Sıralaması: 2903
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206110574
ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi
FAKÜLTE: İletişim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 435,32653
Tavan Puan: 458,18550
Başarı Sıralaması: 2903
Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0
Yerleşen 2020 – 2021: 9
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 445,82746
Tavan Puan: 451,37297
Başarı Sıralaması: 1973
Kontenjan 2019: 5+0
Yerleşen 2019: 5
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 415,57571
Tavan Puan: 428,35234
Başarı Sıralaması : 4470
Kontenjan 2018 : 6+0
Yerleşen 2018 : 6
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 441,41041
Tavan Puan: 471,68965
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 9735
Kontenjan 2017 : 8+0
Yerleşen 2017 : 8
Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.