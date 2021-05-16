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2021 Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 206110574

206110574 | Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 206110574

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Reklam Tasarımı ve İletişimi   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi   Bölümü tercih kod numarası 206110574 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Reklam Tasarımı ve İletişimi   Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Reklam Tasarımı ve İletişimi   Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında Reklam Tasarımı ve İletişimi   Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi   Bölümü Taban Puanı: 435,32653

Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi   Bölümü Tavan Puan: 458,18550

Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi   Bölümü Başarı Sıralaması: 2903

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206110574   

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 435,32653

Tavan Puan: 458,18550

Başarı Sıralaması: 2903

Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0

Yerleşen 2020 – 2021: 9

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 445,82746

Tavan Puan: 451,37297

Başarı Sıralaması:  1973

Kontenjan 2019:  5+0

Yerleşen 2019: 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 415,57571

Tavan Puan: 428,35234

Başarı Sıralaması :  4470

Kontenjan 2018 :  6+0

Yerleşen 2018 : 6

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 441,41041

Tavan Puan: 471,68965

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  9735

Kontenjan 2017 :  8+0

Yerleşen 2017 : 8

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Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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