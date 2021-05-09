2021 Yeditepe Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 206110962

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 206110962 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü , Ticari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü kontenjanı 61+0 kişidir. 2020 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümüne 61 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 291,46291

Yeditepe Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 370,46269

Yeditepe Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 329726

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206110962

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Ticari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 291,46291

Tavan Puan: 370,46269

Başarı Sıralaması: 329726

Kontenjan 2020 – 2021 : 61+0

Yerleşen 2020 – 2021: 61

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,68368

Tavan Puan: 357,14297

Başarı Sıralaması: 557026

Kontenjan 2019: 65+0

Yerleşen 2019: 65

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 335,07692

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 65+0

Yerleşen 2018 : 60

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,43551

Tavan Puan: 372,01606

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 378854

Kontenjan 2017 : 59+0

Yerleşen 2017 : 59

Yeditepe Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.