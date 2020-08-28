2021 yeniden Patara Yılı olarak ilan edilecek mi?
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi Patara Yılı ilan etmesinin ardından Patara Antik Kenti'ni tanıtmak ve turizme katkı sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Patara Yılı Konseri" düzenlendi. Konseri izleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bugünden itibaren Patara Yılı etkinliklerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz.
Bakan Ersoy: 2021'in de yeniden Patara Yılı olarak ilan edilmesinin doğru olacağını düşünüyorum CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi Patara Yılı ilan etmesinin ardından Patara Antik Kenti'ni tanıtmak ve turizme katkı sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Patara Yılı Konseri" düzenlendi. Konseri izleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ?Bugünden itibaren Patara Yılı etkinliklerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 2021'in de yeniden Patara Yılı olarak ilan edilmesinin doğru olacağını düşünüyorum, önerimizi de yapacağız dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi ?Patara Yılı?ilan etmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Patara Yılı'na özel konser etkinliği düzenledi. Restorasyonu tamamlanan Patara Antik Kenti'nde gerçekleşen konseri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve eşi Pervin Ersoy, bakan yardımcıları Nadir Alpaslan ve Özgül Özkan Yavuz, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya milletvekilleri Atay Uslu, Tuğba Vural Çokal ve Hasan Subaşı, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, diğer protokol üyeleri ve davetliler katıldı. Konser öncesi konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Patara?nın Orta Tunç ve Demir Çağından Helen ve Roma dönemine, sonunda da Türk egemenliğine ulaşan bir serüvenin toprağı olduğunu söyledi
. Yüzyıllar öncesi medeniyetlerin mirasını taşıyan, doğası da tarihinin görkemiyle yarışan Patara?nın caretta caretta kaplumbağalarına ev sahipliği yapan kumsalıyla da doğal yaşamın en özel bölgelerinden biri olduğunu aktaran Bakan Ersoy, Patara?nın arkeolojik kazıları yıl geneline çıkarma projesine dahil edilen 20 bölgeden biri olduğuna işaret etti.
2021'İN DE PATARA YILI İLAN EDİLMESİNİ ÖNERECEĞİZ
Patara Antik Kenti?nin her parçasını insanlığa kazandırmak için çok titiz bir çalışma yürüttüklerini anlatan Bakan Ersoy, insanlarla Patara?yı buluşturmak, bilinirliğini artırmak, taşıdığı evrensel değerleri paylaşma adına faaliyetler yaptıklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan?ın da 2020?yi Patara Yılı ilan ederek bu yolda çok ciddi bir adım attığını aktaran Bakan Ersoy, Bugünden itibaren Patara Yılı etkinliklerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 2021'in de yeniden Patara Yılı olarak ilan edilmesinin doğru olacağını düşünüyorum, önerimizi de yapacağız. Ne olursa olsun yılın bitmesi bu eşsiz varlıklara yönelik çalışmalarımızın bitmesi anlamına asla gelmiyor. Bizim için her yıl Patara, Troya veya Göbeklitepe yılı. Ne mutlu bize ki adlarını yıla değil, her bir güne versek bile 365 günün asla yetmeyeceği zenginlikleri barındıran topraklar üzerinde yaşıyoruz dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 949. yılında Malazgirt ve 98. yılında Dumlupınar zaferlerini büyük bir gururla kutladığını da belirterek, Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Tarihi değiştiren bu iki meydan savaşı, Anadolu'nun dünya döndükçe Türk milletinin vatanı olacağının, bunun aksini düşünenlerin milletimizin iradesi karşısında hüsrana uğrayacağının ilanıdır. Başta İstiklal harbimizin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ve Anadolu'nun fatihi Sultan Alparslan olmak üzere tarihimizi şanla ve şerefle yazan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle saygıyla minnetle anıyorum diye konuştu.
Ersoyun konuşmasının ardından konser etkinliğine geçildi. Konserde Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Oğuzhan Kavruk, dünyaca ünlü Türk DJ Burak Yeter, popüler dizi La Casa de Papel'de seslendirdiği "My Life Is Going On" şarkısıyla dünya çapında ün kazanan Cecilia Krull, Rus sanatçı Siniahrybava Tatsiana, Hollandalı söz yazarı, yapımcı ve vokalist Allan Eshuijs sahneye çıktı.
PATARA HAKKINDA
2020 yılının Patara yılı olarak ilan edilmesiyle birlikte Patara hakkında genel bilgiler ve Patara Plajı'nın özellikleri oldukça merak ediliyor.
Likya Birliği'nin oy hakkına sahip 16 şehrinden biri olan Patara, Büyük İskender'in kuşattığı kentler arasında yer alıyor. Mitolojik öykülerde Patara'yı su perisi Lykia ile birlikte Apollon'un oğlu Paturus'un kurduğu belirtiliyor.
Noel Baba olarak bilinen Saint Nicholas'ın da Pataralı olduğu söyleniyor.
Romalılar döneminde önemli bir ticaret merkezi olan Patara, Bizanslılar döneminde de bu önemini sürdürmüş.
Patara Antik Kenti'nin sahilinde yer alan Patara Plajı, tarihi ve kültürel mirasıyla ziyaretçilerine muhteşem bir deneyim sunuyor.
PATARA NEREDE? PATARA PLAJI'NIN ÖZELLİKLERİ
Sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın en güzel plajlarından biri olarak bilinen Patara Plajı, Muğla'nın Seydikemer ilçesi ile Antalya'nın en batısındaki Kaş ilçesinin Gelemiş Köyü sınırlarında yer alıyor.
Yaklaşık 18 kilometre uzunluğa sahip olan Patara Plajı, adını Patara Antik Kenti'nden alıyor.
PATARA PLAJI'NA NASIL GİDİLİR?
Patara Plajı, Kalkan'a 15 kilometre mesafede bulunmaktadır. D400 karayolu'nu kullanarak Patara Plajı'na ulaşabilirsiniz.
Kaş'tan 45, Fethiye'den 81, Antalya'dan 376 kilometre uzaklıkta bulunan Patara Plajı'na şahsi aracınız ile çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Ayrıca Fethiye-Kaş arasında sefer yapan otobüsler ile Ovaköy mevkiinde inerek yaklaşık 3.5 kilometrelik bir yürüyüş veya taksi yolculuğu ile de Patara'ya ulaşabilirsiniz.
PATARA PLAJI 2020 GİRİŞ ÜCRETİ
Patara Plajı, Patara Antik Kenti'nin içinde yer almaktadır. Bu nedenle plaja girişte müzeye giriş yapar gibi giriş yapılıyor. Müzekartınız var ise ücretsiz giriş yapabilirsiniz. Bunun dışında günübirlik giriş ücreti ise 24 TL.
PATARA ANTİK KENTİ
Likya uygarlığının en önemli eserlerini görebileceğiniz Patara Antik Kenti, Ksanthos Vadisi'nde denize açılabilecek tek yer olması nedeniyle tarih boyunca önemini koruyan kentlerden biridir.
Patara, antik dönemde Likya Birliği'nin üç oy hakkına sahip altı kentinden biri ve belki de en önemlisidir. Likya birliği toplantıları kentte bulunan birliğin meclis binasında yapılmaktaydı.
Hititçe'de Patar, Likya dilinde Pttara olarak anılan kentin MÖ 8. yüzyılda var olduğu yapılan kazılar sonucu ele geçen somut verilerle kesinleşmiştir ve İskender'in kuşattığı kentler arasında yer aldığı bilinir. Patara, Roma döneminde de çok önemli bir kent olmuş ve Likya-Pamphilya eyaletlerinin başkentliğini yapmıştır. Patara limanı, hububat deposu ve sevki açısından önem taşımıştır, bu nedenle doğu Akdenizde bulunan 3 hububat deposundan biri (Granarium) Patara'da bulunmaktadır. Bizans döneminde de gelişmesini sürdüren kent, Hristiyanlarca da önemli sayılmış. Noel Baba olarak bilinen Saint Nicholas'ın da Pataralı olduğu söylenir.
400 metre genişliğinde ve 1600 metre derinliğindeki Patara limanının kumla dolmaya başlaması ve teknelerin yanaşmakta güçlük çekmeleri, Patara’nın giderek önemini yitirmesine neden olur. Rüzgarın savurduğu kumlar zamanla limanı doldurur ve kenti büyük ölçüde örter. Bugün kentte görülebilecek kalıntıların bir bölümünün kumlar altında olduğu dikkati çekecektir. Ancak son yıllarda yapılan arkeolojik kazılarla kent, üzerini örten kumlardan arınmaya başlamıştır.
Gelemiş köyünden 2 km sonra yol kenarında Patara'daki kalıntıların en görkemlilerinden Roma Zafer Takı görülür (Metius Modestus). Zafer takı, MS 1. yüzyıl sonlarında yaptırılmıştır. Tepeye doğru görülebilecek kalıntılar arasında Bizans bazilikası ve kutsal alanlar bulunmaktadır. Tiyatro tepenin yamacındadır. Tiyatronun yaslandığı tepede büyük bir sarnıç ile bir anıt mezar bulunmaktadır. Eski liman şimdi sulak alan durumunda.
Ayakta kalan en eski demokratik meclis binası bu şehirdedir. 2010'da TBMM tarafından restore edilmiştir
PATARA PLAJI KUM TEPELERİ
Patara'nın birçok Yeşilçam filmine ev sahipliği yaptığını biliyor muydunuz?
Çölü andıran ve bazı noktalarda yüzlerce metre yüksekliğe uzanan Patara Plajı'nın kum tepeleri birçok Yeşilçam filminde çöl sahnelerine ev sahipliği yapmıştır.
Tamamen doğal şekilde oluşan kum tepeleri, Patara Plajı'na benzersiz bir atmosfer katıyor. Özellikle gün batımında, kum tepelerinin üzerinde başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir manzaraya tanık olacaksınız.
CARETTA CARETTALARA DA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Nesilleri tükenme tehlikesi altında olan caretta caretta deniz kaplumbağalarının ülkemizdeki en önemli üreme alanlarından birisi olan Patara Plajı, Doğal Hayatı Koruma Vaktfı tarafından koruma altına alınmış durumda.
15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında ziyaretçiler ve deniz kaplumbağaları arasında dönüşümlü olarak kullanılan Patara Plajı'ndan 08:00-19:00 arasında ziyaretçiler, 19:00-08:00 arasında ise caretta carettalar yararlanıyor.
Plajın caretta carettalara ait yumurtlama alanında şemsiye-şezlong kullanmak, saat 19:00'dan sonra plaja girmek, gürültü yapmak kesinlikle yasak ve yasağa uymayanlar para cezasıyla cezalandırılıyor.
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