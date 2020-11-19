2021 yılbaşı bileti ne zaman satışa çıkacak? Fiyatı ne kadar? Milli piyango büyük ikramiye 2021

2021 yılında girerken, 2020'nin tüm uğursuzluklarını geride bırakmak isteyen vatandaşlar, yen yıla şanslı bir başlangıç yapmak istiyor. Ülkemizde gelenek haline gelen Milli Piyango biletleri, her yılın son gününde kırmızı kıyafetlerle tombala oynanırken, televizyonda çekilen numaralar heyecanla kontrol edilir. Peki 2021 yılbaşı bileti ne zaman satışa çıkacak? Fiyatı ne kadar? İşte Milli piyango büyük ikramiye 2021 ve bilinmesi gereken tüm detaylar...

2021 YILBAŞI BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Milli Piyango tarafından 2021 yılbaşı biletlerinin geçen sene olduğu gibi 29 Kasım 2020 tarihinden itibaren satışa çıkması bekleniyor. 2021 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin ise 31 Aralık 2020 akşamında çekilmesi öngörülüyor.

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.

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2021 YILBAŞI BİLET FİYATI NE KADAR?

2021 yılbaşı bilet fiyatları nihayet belli oldu. Bu kapsamda:

TAM BİLET _____ 100 TL

YARIM BİLET _____ 50 TL

ÇEYREK BİLET _____ 25 TL olarak belirlendi.

Bununla beraber 2021 yılına ait teselli ikramiyesi de netlik kazandı.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE 2021 NE KADAR?

Milli Piyango’nun 2021 yılbaşı gecesinde büyük ikramiye tutarı bu sene 100 milyon TL olarak açıklandı.

2020'DE NELER OLDU?

AVUSTRALYA YANGINI

2019 yılının temmuz ayında Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde başlayan orman yangınları, 2020'nin Mart ayına dek sürdü. 8 ayın sonunda söndürebilen yangınlarda, 28 kişi hayatını kaybederken 1 milyardan fazla canlı yok oldu.

ELAZIĞ DEPREMİ

24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8'lik deprem meydana geldi. Depremde 35'i Elazığ'da, 4'ü Malatya'da olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, bin 607 kişi de yaralandı. Derinliği 6,75 kilometre olan depremin ardından yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 45 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı. Depremden sonraki günlerde ise aynı bölgede binden fazla artçı deprem yaşandı.

VAN - ÇIĞ FELAKETİ

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4-5 Şubat 2020 tarihlerinde iki farklı çığ felaketi yaşandı. 4 Şubat'ta Bahçesaray karayolunda hareket halindeki bir minibüsün üzerine çığ düştü. 6 kişi sağ olarak çığın altından çıkarılırken, 5 kişinin de cesedine ulaşıldı.

İDLİB ŞEHİTLERİ

27 Şubat 2020'de Rusya destekli Suriye Silahlı Kuvvetleri, Suriye İç Savaşı kapsamında İdlib'de 400 askerin bulunduğu Türk Silahlı Kuvvetlerine ait piyade taburuna hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda 36 Türk askeri şehit düştü.

SINIR KAPILARI

27 Şubat 2020'de gerçekleşen İdlib saldırısı sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın talimatı ile değişen politika kapsamında hudut kapılarının mültecilere açıldığı açıklandı. Açıklamanın hemen ardından başta Suriyeli, Iraklı ve Afgan mülteci ve göçmenler Avrupa'ya gitmek için Edirne üzerinden Yunanistan ve Bulgaristan'a doğru yola çıktı.

KORONAVİRÜS SALGINI

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, Antarktika hariç tüm kıtalara ve 120'den fazla ülkeye yayıldı. 2019 Aralık ayında görülen virüs, ilk kez Vuhan'daki hayvan pazarında balık satıcısı olan 49 yaşında bir kadında görüldü. Hastadan alınan örneklerin laboratuvarlarda test edilmesi sonucu Çinli yetkililer ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 11 Mart 2020 tarihinde koronavirüsün artık 'pandemik' seviyede olduğunu belirtti.

PETROL FİYATLARI

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın liderliğindeki örgüt üyesi olmayan ülkeler üç yıldır OPEC+ adı altında birlikte hareket ederek üretimlerini gönüllü olarak kısmışlardı. Ancak günde 2.1 milyon varil petrolü piyasadan çekerek, fiyatları yükselmesine neden olan anlaşmanın uzatılması için geçen hafta yapılan görüşmeler Rusya'nın üretimi daha da kısmayı kabul etmemesi üzerine başarısız oldu ve taraflar anlaşmadan vazgeçti.

DÜNYA BORSALARI

Amerikan borsaları, Dünya Sağlık Örgütü(WHO)'nün 11 Mart günü akşam saatlerinde koronavirüsün artık 'pandemik' seviyede olduğunu belirtmesinin ardından yoğun bir satış trafiği ile karşılaştı. 11 Mart gününü yüzde 4 düşüşle kapatan Amerikan borsası, kapanıştan sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün süreyle askıya aldıklarını duyurmasının ardından 12 Mart tarihine yüzde 7'lik bir düşüş yaşadı. Bu düşüşün ardından işlemler 15 dakikalığına durduruldu.

FED FAİZİ

ABD Merkez Bankası (Fed), koronavirüs salgını sonrası faiz oranını neredeyse sıfıra çekerek 0-0,25 aralığına indirdi. 500 Milyar dolarlık kısmı hazine, 200 milyar dolarlık kısmı Morgage tahvili olmak üzere toplamda 700 milyar dolar parasal genişleme başlatıldı. Fed'den yapılan açıklamada ‘koronavirüs salgınının toplumlara zarar verdiği ve ABD'nin de aralarında olduğu birçok ülkede ekonomik aktivitenin olumsuz etkileneceği' belirtildi.

ÇEKİRGE İSTİLASI

Doğu Afrika'da son 70 yılın en büyük çöl çekirgesi istilası gerçekleşti. Çekirge istilası, Afrika'da başladıktan sonra yayılım gösterdi ve dünya gündemine girdi. Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Afrika ülkelerindeki çiftçilerin hayatını zorlaştıran çöl çekirgesi sürülerinin yeniden etkisini artırabileceğini söyledi.

İZMİR DEPREMİ

30 Ekim 2020'de İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6.6'lık deprem meydana geldi. Depremde 115 kişi hayatını kaybederken 1033 kişi de yaralandı.