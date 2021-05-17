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2021 Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110110597

110110597 | Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110110597

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi   Sanat ve Tasarım Fakültesi   Fotoğraf ve Video   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video   Bölümü tercih kod numarası 110110597 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yıldız Teknik Üniversitesi , Devlet , Fotoğraf ve Video   Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fotoğraf ve Video   Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Fotoğraf ve Video   Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video   Bölümü Taban Puanı: 362,38016

Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video   Bölümü Tavan Puan: 417,36437

Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video   Bölümü Başarı Sıralaması: 44728

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110110597   

ÜNİVERSİTE: Yıldız Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 362,38016

Tavan Puan: 417,36437

Başarı Sıralaması: 44728

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 368,9409

Tavan Puan: 421,80670

Başarı Sıralaması:  46600

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 348,76234

Tavan Puan: 397,86937

Başarı Sıralaması :  60900

Kontenjan 2018 :  30+1

Yerleşen 2018 : 31

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 358,08611

Tavan Puan: 421,15236

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  77420

Kontenjan 2017 :  20+1

Yerleşen 2017 : 21

taban-puan.jpg

Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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