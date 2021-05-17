2021 Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110110597
110110597 | Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Fotoğraf ve Video Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü tercih kod numarası 110110597 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yıldız Teknik Üniversitesi , Devlet , Fotoğraf ve Video Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fotoğraf ve Video Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Fotoğraf ve Video Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü Taban Puanı: 362,38016
Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü Tavan Puan: 417,36437
Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü Başarı Sıralaması: 44728
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110110597
ÜNİVERSİTE: Yıldız Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 362,38016
Tavan Puan: 417,36437
Başarı Sıralaması: 44728
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 368,9409
Tavan Puan: 421,80670
Başarı Sıralaması: 46600
Kontenjan 2019: 30+1
Yerleşen 2019: 31
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 348,76234
Tavan Puan: 397,86937
Başarı Sıralaması : 60900
Kontenjan 2018 : 30+1
Yerleşen 2018 : 31
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 358,08611
Tavan Puan: 421,15236
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 77420
Kontenjan 2017 : 20+1
Yerleşen 2017 : 21
Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.