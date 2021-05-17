2021 Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110110597

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Fotoğraf ve Video Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü tercih kod numarası 110110597 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yıldız Teknik Üniversitesi , Devlet , Fotoğraf ve Video Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fotoğraf ve Video Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Fotoğraf ve Video Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü Taban Puanı: 362,38016

Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü Tavan Puan: 417,36437

Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü Başarı Sıralaması: 44728

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110110597

ÜNİVERSİTE: Yıldız Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 362,38016

Tavan Puan: 417,36437

Başarı Sıralaması: 44728

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 368,9409

Tavan Puan: 421,80670

Başarı Sıralaması: 46600

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 348,76234

Tavan Puan: 397,86937

Başarı Sıralaması : 60900

Kontenjan 2018 : 30+1

Yerleşen 2018 : 31

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 358,08611

Tavan Puan: 421,15236

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 77420

Kontenjan 2017 : 20+1

Yerleşen 2017 : 21

Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.