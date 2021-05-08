2021 Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110110128
110110128 | Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 110110128 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yıldız Teknik Üniversitesi , Devlet , İktisat Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 100+3 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.
Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 351,8325
Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 408,55888
Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 128177
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110110128
ÜNİVERSİTE: Yıldız Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 351,8325
Tavan Puan: 408,55888
Başarı Sıralaması: 128177
Kontenjan 2020 – 2021 : 100+3
Yerleşen 2020 – 2021: 103
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 334,21121
Tavan Puan: 360,79321
Başarı Sıralaması: 130242
Kontenjan 2019: 105+3
Yerleşen 2019: 108
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 318,56793
Tavan Puan: 358,28908
Başarı Sıralaması : 133000
Kontenjan 2018 : 105+3
Yerleşen 2018 : 108
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 340,33673
Tavan Puan: 371,31446
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 96331
Kontenjan 2017 : 105+3
Yerleşen 2017 : 108
Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.