2021 Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 110110164 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yıldız Teknik Üniversitesi , Devlet , İnşaat Mühendisliği Bölümü , İnşaat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü kontenjanı 130+4 kişidir. 2020 yılında İnşaat Mühendisliği Bölümüne 134 kişi yerleşmiştir.
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 414,46986
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 443,16384
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 85931
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110110164
ÜNİVERSİTE: Yıldız Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: İnşaat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 414,46986
Tavan Puan: 443,16384
Başarı Sıralaması: 85931
Kontenjan 2020 – 2021 : 130+4
Yerleşen 2020 – 2021: 134
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 377,48965
Tavan Puan: 428,16985
Başarı Sıralaması: 83529
Kontenjan 2019: 130+4
Yerleşen 2019: 134
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 421,7124
Tavan Puan: 440,43501
Başarı Sıralaması : 39000
Kontenjan 2018 : 130+4
Yerleşen 2018 : 134
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 422,1545
Tavan Puan: 438,93993
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 31873
Kontenjan 2017 : 130+4
Yerleşen 2017 : 134
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.