2021 Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 110110164 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yıldız Teknik Üniversitesi , Devlet , İnşaat Mühendisliği Bölümü , İnşaat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü kontenjanı 130+4 kişidir. 2020 yılında İnşaat Mühendisliği Bölümüne 134 kişi yerleşmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 414,46986

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 443,16384

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 85931

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110110164

ÜNİVERSİTE: Yıldız Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: İnşaat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 414,46986

Tavan Puan: 443,16384

Başarı Sıralaması: 85931

Kontenjan 2020 – 2021 : 130+4

Yerleşen 2020 – 2021: 134

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 377,48965

Tavan Puan: 428,16985

Başarı Sıralaması: 83529

Kontenjan 2019: 130+4

Yerleşen 2019: 134

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 421,7124

Tavan Puan: 440,43501

Başarı Sıralaması : 39000

Kontenjan 2018 : 130+4

Yerleşen 2018 : 134

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 422,1545

Tavan Puan: 438,93993

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 31873

Kontenjan 2017 : 130+4

Yerleşen 2017 : 134

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.