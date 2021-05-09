2021 Yıldız Teknik Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110190088

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yıldız Teknik Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü tercih kod numarası 110190088 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yıldız Teknik Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yıldız Teknik Üniversitesi , Devlet , Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Taban Puanı: 298,87106

Yıldız Teknik Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Tavan Puan: 372,44821

Yıldız Teknik Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başarı Sıralaması: 296603

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110190088

ÜNİVERSİTE: Yıldız Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 298,87106

Tavan Puan: 372,44821

Başarı Sıralaması: 296603

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 279,76321

Tavan Puan: 385,47442

Başarı Sıralaması: 327776

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 248,76462

Tavan Puan: 294,05299

Başarı Sıralaması : 458000

Kontenjan 2018 : 30+1

Yerleşen 2018 : 31

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Yıldız Teknik Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.