2021 Yıldız Teknik Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110110313

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yıldız Teknik Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü tercih kod numarası 110110313 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yıldız Teknik Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yıldız Teknik Üniversitesi , Devlet , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban Puanı: 393,40618

Yıldız Teknik Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Tavan Puan: 438,55052

Yıldız Teknik Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Başarı Sıralaması: 45468

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110110313

ÜNİVERSİTE: Yıldız Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 393,40618

Tavan Puan: 438,55052

Başarı Sıralaması: 45468

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 374,82684

Tavan Puan: 394,77006

Başarı Sıralaması: 54718

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 364,28047

Tavan Puan: 387,69827

Başarı Sıralaması : 51600

Kontenjan 2018 : 70+2

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 406,61727

Tavan Puan: 418,91823

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 32131

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Yıldız Teknik Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.