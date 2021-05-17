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2021 Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 110190094

110190094 | Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 110190094

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi   Sanat ve Tasarım Fakültesi   Sanat ve Kültür Yönetimi   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi   Bölümü tercih kod numarası 110190094 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yıldız Teknik Üniversitesi , Devlet , Sanat ve Kültür Yönetimi   Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sanat ve Kültür Yönetimi   Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sanat ve Kültür Yönetimi   Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi   Bölümü Taban Puanı: 341,06289

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi   Bölümü Tavan Puan: 407,47843

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi   Bölümü Başarı Sıralaması: 82123

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110190094   

ÜNİVERSİTE: Yıldız Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 341,06289

Tavan Puan: 407,47843

Başarı Sıralaması: 82123

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 347,43858

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  88755

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 330,17288

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  104000

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 345,54615

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  116383

Kontenjan 2017 :  50+2

Yerleşen 2017 : 52

taban-puan.jpg

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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