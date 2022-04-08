2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi: Başkan Ahmet Cin Meclis Toplantısında konuştu “Çalışmalarımızı geleceğe göre planlıyoruz”

Pendik Belediye Meclisi, 2021 Yılı Faaliyet Raporunu yapılan meclis toplantısıyla kabul etti.

Başkan Ahmet Cin, “Pek çok alanda vatandaşlarımız için yatırım ve projelerimiz devam ediyor. 2021 yılında birçok projeyi tamamladık. 25 üst yapı projesi, sosyal tesisler, spor kompleksleri, parklar, akıllı şehircilik çalışmaları yaptık. Yatırım ve sosyal yardım alanında bütçe giderleri içinde en fazla pay ayıran ilçelerden biriyiz.” dedi.

“ YATIRIM VE SOSYAL YARDIM ALANINDA BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDE EN FAZLA PAY AYIRAN İLÇELERDEN BİRİYİZ”

Başkan Ahmet Cin, belediye bütçesinin %8’inin harcandığı sosyal yardımlar kapsamındaki projeler hakkında “Türkiye bir pandemi dönemi yaşıyor. Pandemi döneminin bir yılında 100 bin aileye yardımda bulunduk. Bütçemizin yüzde %8’ini sosyal yardımlara harcayan bir belediyeyiz.” ifadelerinde bulundu.

“ALT-ÜST YAPI PROJELERİMİZ DEVAM EDİYOR”

Pandemi hizmetleri, sosyal projeler, temizlik çalışmaları ve daha birçok alandaki yatırımlardan bahseden Başkan Ahmet Cin: “25 üst yapı projemiz tamamlandı,16 projemiz devam ediyor. Özellikle gençlik çalışmalarımıza ağırlık verdik, stratejik çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu noktada tam donanımlı Mete Gazoz Spor Kompleksi, Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi ve önümüzdeki aylarda açılışını yapacağımız Ahmet Çalık Spor Kompleksimizi yaptık.” dedi. Yeni açılan sosyal tesislere de değinen Başkan Ahmet Cin: “Sosyal tesisler konusunda Pendik’imiz çok zengin. Vatandaşlarımızın temiz, nezih, kaliteli ve uygun şartlarda hizmet alabileceği PenCR Hayaltepe Sosyal Tesisi’ni hizmete açtık. Sokak pazarlarımızın daha güvenli ve rahat ortamlarda hizmet vermesi için semt pazarı alanlarımızı oluşturduk.” ifadelerinde bulunarak yatırımların vatandaşların konforu ve refahı düşünülerek planlandığına vurgu yaptı.

“ÇALIŞMALARIMIZI GELECEĞE GÖRE PLANLIYORUZ”

Stratejik planlamaya uygun olarak hayata geçirilen projelerle geleceğe de yatırım yapıldığını belirten Başkan Ahmet Cin: “ 2021’de 11 okul duvarını yeniledik, bizim için vatandaşımızın sağlığı çok önemli. Yol çalışmalarımızda 13 projeyi tamamladık, 9 proje devam ediyor. Tüm çalışmalarımızı öngörülü şekilde stratejik planlamaya uygun olarak 30-40-50 yıllık için hazırlıyoruz.” dedi.