Fındık fiyatları her an gündemde olmaya devam ediyor. On binlerce ailenin geçim kapısı olan, birçok firma dalına kaynak sağlayan ve ihracatıyla döviz girdisi yaratan kuruyemiş çeşidinin son fiyatı merak ediliyor. Bu bağlamda 2021 yılı fındık fiyatları kaç TL? Güncel fındık fiyatları ne kadar oldu? işte detaylar...

2021 GÜNCEL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ

TMO FINDIK FİYATLARI : 21,00 TL - 22,50 TL

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 24,34 TL

ALAPLI FINDIK FİYATLARI: 20,50 TL - 24,00 TL

BARTIN FINDIK FİYATLARI: 20,50 TL - 24,00 TL

ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL

DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 24,34 TL

FATSA FINDIK FİYATLARI: 20,75 TL - 24,14 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 21,24 TL - 26,90 TL

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 20,25 TL - 23,00 TL

ORDU FINDIK FİYATLARI : 21,50 TL - 23,50 TL

SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 20,25 TL - 23,25 TL

SAMSUN FINDIK FİYATLARI : 21,85 TL - 23,50 TL

TERME FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

TRABZON FINDIK FİYATLARI: 21,75 TL - 23,25 TL

ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL

ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 20,25 TL - 23,00 TL

FINDIĞIN NE GİBİ FAYDALARI VARDIR?

Çok iyi bir enerji kaynağı olan fındık, vücuda güç ve enerji vermektedir. Beden ve zihin yorgunluğunu da gidermektedir. Fındık kalp ve damar sağlığı açısından da çok yararlıdır. Kolesterolü düşürmekte ve kalp ritmini ayarlamaya yardımcı olmaktadır. Düzenli olarak her gün yenilirse kalp krizini riskini azaltmakta oldukça etkili olmaktadır.

Kansızlığa iyi gelen fındık; vücut ve kemik gelişimini de desteklemektedir. Hamilelerin hem kendileri hem de doğacak çocukları için fındık tüketmeleri çok yararlıdır. Cinsel gücü arttırmakta ve varislere iyi gelmektedir. Fındık, soğuk algınlığı ve akciğer hastalığında da yararlıdır. Bunların yanı sıra cildi güzelleştirdiği biliniyor. Tüm bunların dışında en önemli özelliği ise kansızlığa çok iyi gelmesidir.