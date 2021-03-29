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  3. 2021 yılı sınavları iptal edilecek mi? ÖSYM Başkanı Aygün yanıtladı!

2021 yılı sınavları iptal edilecek mi? ÖSYM Başkanı Aygün yanıtladı!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ''2021 yılı sınavlarımızı Covid-19 tedbirleri kapsamında tüm sınav merkezlerimizde eşgüdüm içerisinde uygulamaya devam ediyoruz.'' dedi.

2021 yılı sınavları iptal edilecek mi? ÖSYM Başkanı Aygün yanıtladı!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 22-26 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2021 Yılı ÖSYM Sınav Koordinatörleri Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantılarını tamamladıklarını bildirdi. 

Aygün açıklamasında, ''2020 yılı değerlendirmeleri ve pandemi sürecinde sınavların sorunsuz bir şekilde uygulanması için alınan önlemler ile 2021-MSÜ, 2021-YKS ve 2021 yılı sınav takviminde yer alan diğer sınavların hazırlıkları görüşüldü.'' dedi. 

2021 yılı sınavlarını Covid-19 tedbirleri kapsamında tüm sınav merkezlerinde eşgüdüm içerisinde uygulamaya devam ettiklerini bildiren Aygün, ''Tüm koordinatörlüklerimize sınav uygulama süreçlerinde verdikleri katkı ve destekler için teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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