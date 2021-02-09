2021 YKS hakkında bilgiler

2021 YKS başvurusu 4 Şubat Perşembe günü başladı. Eğitimlerine iyi bir üniversitede devam etmek isteyen öğrencilerin katılacağı YKS için son başvuru tarihi ise 2 Mart. İşte sınavla ilgili detaylar...

YKS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU 2021?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 26 Haziran 2021 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 27 Haziran 2021 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 27 Haziran 2021 (Pazar), 15.45, 120 dakika

TYT’de; 40 Türkçe, Sosyal Bilimler; Coğrafya:(5 soru), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi:(5 soru), Felsefe:(5 soru), Tarih: (5 soru) toplam 20 soru ve 40 Temel Matematik, 20 Fen Bilimleri; Biyoloji(6 soru), Fizik(7 soru), Kimya(7 soru) olmak üzere toplam 120 soru soru yöneltilecek.

TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. TYT’de uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A’da gösterilmiştir.

AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir. YKS’de uygulanacak testler ve soru sayıları Tablo 1B’de gösterilmiştir. Adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen "ÖSYM tarafından 2021 Yılında Gerçekleştirilecek TYT, YDT, AYT Sınavlarına Esas Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar"daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır.

SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT’ye ek olarak 2021-AYT ve/veya 2021-YDT’ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur. Yükseköğretim programlarının puan türleri, Tablo 4’te verilmiştir. Bu programların puan türlerinin hesaplanmasında hangi testlerin kullanılacağı Tablo 1E’de gösterilmiştir. Adaylar, Tablo 1E’yi inceleyerek hangi testleri cevaplamaları gerektiğini belirleyebileceklerdir.

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YKS SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA ÖDEME YAPILACAK?

Adaylar her oturum için 90 TL ödeyecek. Ödeme yapılacak bankalar ise şöyle;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

YKS HAKKINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR

TYT Baraj Puanı Kaç ve Barajı Geçmek için Kaç Net Yapmalıyım?

TYT Baraj Puanı 150 olarak belirlenmiştir. Bu puana ulaşabilmek için 20 civarı net yapmanız yeterlidir.

TYT puanım okul puanımla beraber 150’yi geçerse barajı geçmiş olur muyum?

Hayır. Barajı geçmek için okul puanınız olmadan yani ham puanınız 150’yi geçmesi gerekmektedir.

TYT puanım ile 4 yıllık lisans bölümlerini tercih edebilir miyim?

Hayır. TYT puanı ile 2 yıllık önlisans ve açıköğretim bölümlerini ve özel yetenek sınavlı bölümleri tercih edebilirsiniz.

TYT sınavında hangi testlerden sorumluyum? Hangi testleri çözmeliyim?

TYT sınavında çözeceğiniz her soru size puan kazandıracaktır. Puan türünüze özel çözmeniz gereken bir test yoktur. Tüm testler sizin TYT puanınızı yükseltecektir. Fakat puanınızın hesaplanması için Türkçe veya Matematik testlerinin birinden en az 0.5 ne yapmanız gerekiyor.

AYT sınavında aldığım puan TYT puanımı etkiler mi?

2.sınavda aldığınız puan TYT puanınızı etkilememektedir. Yani siz 2 yıllık bir bölüm tercih etmek istiyorsunuz fakat AYT sınavına da girmek istiyorsunuz. Kendinizi denemek için AYT sınavına girebilirsiniz. TYT puanınız değişmeyecek.

Yetenek sınavlarına hazırlanıyorum TYT sınavı yeterli olur mu?

Yetenek sınavı gerektiren bölümler için ilk oturum olan TYT sınavına girip istediğiniz bölüm için geçerli puan almanız yeterlidir.

Şu bölümü istiyorum, şu kadar net yapsam yeterli olur mu?

Bu soru öğrenciler tarafından çok sorulmakta. Fakat bu soruya maalesef kimse net bir cevap veremez. Çünkü sınavın kolay mı yoksa zor mu olacağını bilemiyoruz. Zor bir sınavda daha az net bile yeterli olurken kolay bir sınavda çok daha fazla net yapman gerekebilir. Bu konuda genel olarak sıralamalar önemli olmaktadır.

Dil bölümüne gitmek istiyorum AYT sınavına girmek zorunda mıyım?

Dil bölümünden tercih yapacak öğrenciler ilk oturum olan TYT ve son oturum olan YDT sınavlarına girmeleri yeterlidir.

Sayısalım Eşit Ağırlık bölümlerini tercih edebilir miyim?

Eğer o puan türünün testlerini çözüp yeterli puan alırsanız o puan türüne ait bir bölüm tercih edebilirsiniz.

Sayısalcılar hangi testlerden sorumlu?

Sayısal öğrenciler 1.oturum olan TYT sınavına ve 2.oturumda bulunan Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden sorumlu olurlar.

Eşit Ağırlık öğrencileri hangi testlerden sorumlu?

Eşit Ağırlık öğrencileri 1.oturum olan TYT sınavına ve 2.oturumda bulunan Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 testlerinden sorumlu olurlar.

Sözel öğrenciler hangi testlerden sorumlu?

Sözel öğrenciler 1.oturum olan TYT sınavına ve 2.oturumda bulunan Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve Sosyal Bilimler 2 testlerinden sorumlu olurlar.