Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi ÖSYM'nin resmi internet adresinde YKS Milli Sporcu Yerleştirme başvuru tarihleri ilan edildi. Spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için hazırlanan YKS Milli Sporcu Yerleştirme Tercihleri için adaylar "2021-YKS Milli Sporcu Yerleştirme kontenjan ve koşulları | YKS Milli Sporcu Yerleştirme başvuru tarihleri nedir, tercihler ne zaman alınacak?" konu başlıklarını araştırıyor. Haberimizde soru başlıklarına yer verdik.

YKS MİLLİ SPORCU YERLEŞTİRME BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR, TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK?

ÖSYM'nin resmi internet adresinde YKS Milli Sporcu Yerleştirme başvuru ve tercih tarihleri ilan edildi. İlana göre adaylar 28 Eylül ve 4 Ekim tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştirebilecekler. Yapılan açıklamada, "2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi için başvurular, 28 Eylül-04 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda bireysel olarak yapılacak tercihler işleme alınacaktır. Tercih işlemi, 04 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Başvuruları Merkezimizce kabul edilen adaylar, tercihlerini yukarıda belirtilen tarihler arasında ÖSYM'nin; https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak internet aracılığıyla yapacaklardır.

Adaylar en fazla 8 tercih yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebileceklerdir." ifadeleri yer aldı.

2021-YKS MİLLİ SPORCU YERLEŞTİRME KONTENJAN VE KOŞULLARI

2021 YKS Milli Sporcu Yerleştirme kontenjanları ve koşulları için aşağıdaki linkten gerekli tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

2021-YKS Spor Dallarında Üstün Başarılı Olan Adaylar için Yükseköğretim Programları Kontenjan ve Koşulları