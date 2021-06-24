2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sonuç ekranı: YKS sonucu nereden öğrenilir?

Açılımı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı olan YKS tamamlandı. Bu yıl 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşen sınava katılan adayların gözleri şimdi YKDS sonuçlarında. Adaylar AYT, TYT ve YDT sınavları için incelemeler yapıyor. 2021 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, TYT, AYT, YDT sonuçları ne zaman açıklanacak soruları gündem oldu. İşte tüm merak edilenler.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

Üniversite sınavının sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. 4 Ağustos'ta erişime açılacak olan sonuçların ardından barajı geçen üniversite adayları okul tercihlerini gerçekleştirebilecek.

YKS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS adayları sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

ÜNİVERSİTE SONUÇ EKRANI

YKS BARAJI KAÇ?

YKS'de adayların TYT barajını geçebilmek için en az 150 puan almaları gerekiyor. 4 yıllık programlara yerleşmek isteyen adayların ise ilgili programın türünde en az 180 puan almış olması gerekiyor.

YKS'de devlet puan veriyor mu? YKS'de devlet kaç puan veriyor 2021?