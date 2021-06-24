İzmir Valiliği'nden orman yangınları için yeni tedbir: 30 Ekim'e kadar piknik, mangal ve yürüyüş yasaklandı!Spor Toto Süper Lig Trabzonspor fikstür 2021- 2022 | Trabzonspor'un derbi maçları ne zaman ?Hadise'nin aşkı Mehmet Dinçerler'in eski halini gören tanıyamadı! Büyük değişimiyle dikkat çekti!Ailede kurbanı Kimler keser? İşte Diyanet İşleri Başkanlığının yorumu!Spor Toto Süper Lig Beşiktaş fikstür 2021- 2022 | Beşiktaş'ın derbi maçları ne zaman ?15 Temmuz şehitleri ile ilgili şiir 2021 | 2,3 ,4 ,5 kıtalık 15 Temmuz şiirleri 2021Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte pandemiyi yenmek için gerekli olan aşılama oranıSpor Toto Süper Lig Galatasaray fikstür 2021- 2022 | Galatasaray'ın derbi maçları ne zaman ?Soruşturma açılmıştı! Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti!Konya'da vahşet! Zihinsel engelli adamın başını ve cinsel oranını kesti, savunması şoke etti
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sonuç ekranı: YKS sonucu nereden öğrenilir?

2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sonuç ekranı: YKS sonucu nereden öğrenilir?

2 milyonu aşkın lise mezununun katılacağı YKS 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde 3 oturum şeklinde uygulandı. İyi bir üniversiteye yerleşebilmek için uzun süredir sınava hazırlanan adaylar YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Üniversite sonucu nasıl öğrenilir? diye araştırmalar yapıyor. Ayrıca YKS ne zaman gibi sorular da merak ediliyor. İşte 2021 YKS hakkında bilgiler.

2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sonuç ekranı: YKS sonucu nereden öğrenilir?

Açılımı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı olan YKS tamamlandı. Bu yıl 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşen sınava katılan adayların gözleri şimdi YKDS sonuçlarında. Adaylar AYT, TYT ve YDT sınavları için incelemeler yapıyor. 2021 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, TYT, AYT, YDT sonuçları ne zaman açıklanacak soruları gündem oldu. İşte tüm merak edilenler. 

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

Üniversite sınavının sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. 4 Ağustos'ta erişime açılacak olan sonuçların ardından barajı geçen üniversite adayları okul tercihlerini gerçekleştirebilecek.

2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sonuç ekranı: YKS sonucu nereden öğrenilir?

YKS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS adayları sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

ÜNİVERSİTE SONUÇ EKRANI

2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sonuç ekranı: YKS sonucu nereden öğrenilir?

YKS BARAJI KAÇ?

YKS'de adayların TYT barajını geçebilmek için en az 150 puan almaları gerekiyor. 4 yıllık programlara yerleşmek isteyen adayların ise ilgili programın türünde en az 180 puan almış olması gerekiyor.

{TITLE_STRIP}YKS'de devlet puan veriyor mu? YKS'de devlet kaç puan veriyor 2021?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT