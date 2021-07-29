2021 YKS üniversite programları ve kontenjan kılavuzu yayımlandı
Son dakika... 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Üniversite tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak
Son dakika... ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Değerli YKS adaylarımız,
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır
2021-YKS tercih işlemlerinizi 5-13 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den yapabilirsiniz
Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim'' açıklamasında bulundu.
2021-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu için TIKLAYINIZ