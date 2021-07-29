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  3. 2021 YKS üniversite programları ve kontenjan kılavuzu yayımlandı

2021 YKS üniversite programları ve kontenjan kılavuzu yayımlandı

Son dakika... 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Üniversite tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak

2021 YKS üniversite programları ve kontenjan kılavuzu yayımlandı

Son dakika... ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Değerli YKS adaylarımız,
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır
2021-YKS tercih işlemlerinizi 5-13 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den yapabilirsiniz
Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim'' açıklamasında bulundu.

2021-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu için TIKLAYINIZ

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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