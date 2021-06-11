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2021 YKS'ye kaç kişi başvurdu? YKS'ye kaç kişi girecek 2021?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2021 yılında YKS'ye başvuran aday sayısını açıkladı. Böylelikle milyonlarca adayın merakla araştırdığı 2021 YKS'ye kaç kişi başvurdu?YKS'ye kaç kişi girecek 2021 ? sorular yanıt buldu. İşte Aygün'ün açıklamaları.

2021 YKS'ye kaç kişi başvurdu? YKS'ye kaç kişi girecek 2021?

Bu yıl üniversiteye başvuran kişi sayısı belli oldu. 26-27 Haziran tarihlerinde merkezi olarak uygulanacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak kişi sayısı ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün çokça araştırılan 2021 YKS'ye kaç kişi başvurdu?YKS'ye kaç kişi girecek 2021 ?  sorulara yanıt verdi. Detaylar haberimizde.

2021 YKS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU? 

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabı üzerinden YKS'ye başvuran kişi sayısını açıkladı. Aygün, ''26-27 Haziran tarihlerinde üç oturumda gerçekleştireceğimiz 2021-YKS’ye başvuran aday sayısı: 2.607.903 '' dedi. 

2021 YKS'ye kaç kişi başvurdu? YKS'ye kaç kişi girecek 2021?

YKS'YE  KAÇ KİŞİ GİRECEK 2021?

YKS'ye 2021 yılında 2.607.903 aday başvuruda bulundu. Bu adaylardan 2 milyonunun sınava katılım göstereceği tahmin ediliyor. Öte yandan salgın nedeniyle şehir dışına çıkan adaylardan bir çoğu sınav merkezini değiştiremediğinden YKS'ye katılım gösteremeyeceği öngörülüyor.

2021 YKS'ye kaç kişi başvurdu? YKS'ye kaç kişi girecek 2021?

YKS ADAYLARININ ÖĞRENİM DURUMU VE OKUL TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

Başkan Aygün, 2021-YKS’ye başvuran adayların öğrenim durumlarına ve okul türlerine göre dağılımını da tablo halinde paylaştı.

Aygün adayların öğrenim durumlarına ilişkin "Lise son sınıfta olan aday sayımız 955 bin 632 (yüzde 36,6), lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayımız ise 997 bin 137 (yüzde 38,2). Bir yükseköğretim programına yerleşmiş aday sayımız ise 373 bin 731 (yüzde 14,3), bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayımız 227 bin 128, (yüzde 8,8). Yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayımız da 54 bin 275 (yüzde 2,1)." açıklamasında bulunurken, adayların okul türlerine göre dağılımı hakkında da şunları kaydetti:

"Adaylarımızın 1 milyon 141 bin 639'u (yüzde 43,8) Anadolu lisesinden, 794 bin 269'u (yüzde 30,4) meslek lisesinden, 333 bin 190'ı (yüzde 12,8) açık öğretim lisesinden, 232 bin 23'ü (yüzde 8,9) imam hatip lisesinden, 78 bin 561'i (yüzde 3) fen lisesinden, 12 bin 140'ı (yüzde 0,5) sosyal bilimler lisesinden, 8 bin 187'si (yüzde 0,3) spor lisesinden ve 7 bin 894'ü (yüzde 0,3) güzel sanatlar lisesinden."

2021 YKS'ye kaç kişi başvurdu? YKS'ye kaç kişi girecek 2021?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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