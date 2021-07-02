2021 YÖKDİL 2 başvuru ne zaman? YÖKDİL 2 başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL başvuru ekranı!
2021 yılında uygulanan YÖKDİL/1 sınavının tamamlanmasının ardından gözler YÖKDİL/2 sınavına çevrildi. ÖSYM, YÖKDİL/2 sınav tarihi ve başvuruları ile ilgili detayları adaylarla paylaştı. YÖKDİL 2 sınavı Ağustos ayında yapılacak. Peki YÖKDİL 2 başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak 2021? İşte ayrıntılar...
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) her yıl 2 kez yapılmaktadır. 2021 yılında YÖKDİL 1. sınavı 28 Mart'da gerçekleştirilmişti. YÖKDİL 2. sınav tarihi de ÖSYM tarafından duyuruldu. ÖSYM 2021 sınav takviminin yayımlanmasıyla YÖKDİL 2 sınavı ve başvuru süreci hakkında detaylar da belli oldu. Peki YÖKDİL sınavı ve başvuruları ne zaman? YÖKDİL sınav giriş belgesi 2021 nasıl alınır? İşte merak edilen soruların yanıtları...
YÖKDİL 2 SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre YÖKDİL 2 sınavı 29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.
YÖLDİL 2 SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?
2021 YÖKDİL 2.sınavı başvuruları 2 Temmuz'da başlayacak. Adaylar 12 Temmuz'a kadar başvuru işlemlerini yapabilecek.
YÖKDİL GEÇ BAŞVURU GÜNÜ HANGİ TARİHTE?
Bu yıl YÖKDİL 2 geç başvuru tarihi 27 Temmuz olarak belirlendi. Asıl başvuruları kaçıran adaylar geç başvuru tarihinde işlemlerini tamamlayabilecek. Adayların 27 Temmuz'da saat 23:59'a kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.
YÖKDİL 2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılacak.
YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
YÖKDİL 2 sınav ücreti 145 TL olarak belirlendi.
SINAV ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
YÖKDİL sınav ücretlerini aşağıdaki banka ve ya ATM'lere yatırabilirsiniz;
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri;
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);
Dilerseniz bankaya ve ya ATM'ye gitmeden https://odeme.osym.gov.tr/ adresinden de ödeme yapabilirsiniz.
YÖKDİL 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, YÖKDİL 2 sonuçlarını 21 Eylül 2021 tarihinde açıklayacak.