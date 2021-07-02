2021 YÖKDİL 2 başvuru ne zaman? YÖKDİL 2 başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL başvuru ekranı!

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) her yıl 2 kez yapılmaktadır. 2021 yılında YÖKDİL 1. sınavı 28 Mart'da gerçekleştirilmişti. YÖKDİL 2. sınav tarihi de ÖSYM tarafından duyuruldu. ÖSYM 2021 sınav takviminin yayımlanmasıyla YÖKDİL 2 sınavı ve başvuru süreci hakkında detaylar da belli oldu. Peki YÖKDİL sınavı ve başvuruları ne zaman? YÖKDİL sınav giriş belgesi 2021 nasıl alınır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

YÖKDİL 2 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre YÖKDİL 2 sınavı 29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.

YÖLDİL 2 SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2021 YÖKDİL 2.sınavı başvuruları 2 Temmuz'da başlayacak. Adaylar 12 Temmuz'a kadar başvuru işlemlerini yapabilecek.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU GÜNÜ HANGİ TARİHTE?

Bu yıl YÖKDİL 2 geç başvuru tarihi 27 Temmuz olarak belirlendi. Asıl başvuruları kaçıran adaylar geç başvuru tarihinde işlemlerini tamamlayabilecek. Adayların 27 Temmuz'da saat 23:59'a kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

YÖKDİL 2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılacak.

YÖKDİL 2 BAŞVURU EKRANI

YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL 2 sınav ücreti 145 TL olarak belirlendi.

SINAV ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

YÖKDİL sınav ücretlerini aşağıdaki banka ve ya ATM'lere yatırabilirsiniz;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri;

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

Dilerseniz bankaya ve ya ATM'ye gitmeden https://odeme.osym.gov.tr/ adresinden de ödeme yapabilirsiniz.

YÖKDİL 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YÖKDİL 2 sonuçlarını 21 Eylül 2021 tarihinde açıklayacak.