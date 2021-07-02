2021 YÖKDİL 2 sınavı ne zaman? YÖKDİL sınavı saat kaçta 2021? https://ais.osym.gov.tr başvuru yap!

2021 YÖKDİL 2 sınav başvuruları 2 Temmuz Cuma günü başladı. ÖSYM YÖKDİL başvuru kılavuzunu yayımladı. Kılavuzda 2021 YÖKDİL 2 sınavı ne zaman? YÖKDİL sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor 2021? Sınav kaç dakika, kaç soru? şeklindeki merak edilen bilgilerin hepsinin cevabı bulunuyor. Bizler de 2021 YÖKDİL 2 kılavuzundaki bilgilere haberimizde yer verdik.

2021 YÖKDİL 2 SINAVI NE ZAMAN?

2021-YÖKDİL/2 29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacaktır.

YÖKDİL SINAVI SAAT KAÇTA?

YÖKDİL sınavı 29 Ağustos Pazar günü saat 10.15’de başlayacak. Sınav toplamda 3 saat (180 dakika) sürecek.

YÖKDİL BAŞVURU TARİHİ

YÖKDİL/2 başvuruları 2 Temmuz'da başladı. Adaylar başvurularını 12 Temmuz'a kadar yapabilecek. Başvuru ücreti 145 TL olarak belirlendi. Adaylar başvuru ücretlerini şu banka ve ya ATM'lere yatırabilir;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri;

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

Dilerseniz bankaya ve ya ATM'ye gitmeden https://odeme.osym.gov.tr/ adresinden de ödeme yapabilirsiniz.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

YÖKDİL 2 BAŞVURU KILAVUZU

Başvurular elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak.

YÖKDİL BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilir.

ÖSYM HES kodu nedir, nasıl alınır? HES kodu sınav başvurularında nasıl kullanılır 2021?

YÖKDİL 2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM, sınav sonuçlarının 21 Eylül 20212'de açıklanacağını duyurdu. Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin

https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirler.

YÖKDİL 2 KAÇ SORU?

2021-YÖKDİL/2 Sınavı, İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak. Adaylara toplam 80 soru yöneltilecek.