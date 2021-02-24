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2021-YÖKDİL/1 geç başvuru başladı! YÖKDİL geç başvuru 2021 ücreti...

2021-YÖKDİL/1 geç başvuruları başladı. ÖSYM'den yapılan duyuruda Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için geç başvuru yapmak isteyenlerin 24 Şubat saat 23.59'a kadar işlemlerini tamamlaması gerektiği belirtildi.

2021-YÖKDİL/1 geç başvuru başladı! YÖKDİL geç başvuru 2021 ücreti...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)  YÖKDİL/1 geç başvurularının bugün alınacağını açıkladı.

2021 yılında YÖKDİL/1 sınavı 28 Mart tarihinde organize edilecek. Sınava başvurular  5 – 15 Şubat 2021 tarihleri arasında alındı. 

Geçtiğimiz haftalarda normal başvuru süresi içinde YÖKDİL sınavına başvurusunu yapamayan adayların 24 Şubat tarihinde başvuruları alınacak. 

2021-YÖKDİL/1 geç başvuru başladı! YÖKDİL geç başvuru 2021 ücreti...

YÖKDİL geç başvuruları ais.osym.gov.tr adresinden yapılabilecek. Geç başvuru ücreti 217,50 TL olarak belirlendi. Geç başvuru ödemeleri ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) adresinden yapılacak. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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