2021-YÖKDİL/1 geç başvuru başladı! YÖKDİL geç başvuru 2021 ücreti...
2021-YÖKDİL/1 geç başvuruları başladı. ÖSYM'den yapılan duyuruda Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için geç başvuru yapmak isteyenlerin 24 Şubat saat 23.59'a kadar işlemlerini tamamlaması gerektiği belirtildi.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) YÖKDİL/1 geç başvurularının bugün alınacağını açıkladı.
2021 yılında YÖKDİL/1 sınavı 28 Mart tarihinde organize edilecek. Sınava başvurular 5 – 15 Şubat 2021 tarihleri arasında alındı.
Geçtiğimiz haftalarda normal başvuru süresi içinde YÖKDİL sınavına başvurusunu yapamayan adayların 24 Şubat tarihinde başvuruları alınacak.
YÖKDİL geç başvuruları ais.osym.gov.tr adresinden yapılabilecek. Geç başvuru ücreti 217,50 TL olarak belirlendi. Geç başvuru ödemeleri ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) adresinden yapılacak.