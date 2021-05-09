2021 Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 102390067

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yozgat ilinde bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 102390067 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yozgat Bozok Üniversitesi , Devlet , Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yozgat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 307,22612

Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 345,36422

Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 262738

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102390067

ÜNİVERSİTE: Yozgat Bozok Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Yozgat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 307,22612

Tavan Puan: 345,36422

Başarı Sıralaması: 262738

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297,98718

Tavan Puan: 327,00936

Başarı Sıralaması: 243322

Kontenjan 2019: 80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 281,98108

Tavan Puan: 348,60706

Başarı Sıralaması : 258000

Kontenjan 2018 : 50+2

Yerleşen 2018 : 52

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.