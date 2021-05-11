2021 Yozgat Bozok Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102310143
102310143 | Yozgat Bozok Üniversitesi İktisat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Yozgat ilimizde yer alan Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yozgat Bozok Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yozgat ilinde bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yozgat Bozok Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 102310143 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yozgat Bozok Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yozgat Bozok Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yozgat Bozok Üniversitesi , Devlet , İktisat Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yozgat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.
Yozgat Bozok Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 210,39511
Yozgat Bozok Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 241,21970
Yozgat Bozok Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 963323
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102310143
ÜNİVERSİTE: Yozgat Bozok Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Yozgat
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 210,39511
Tavan Puan: 241,21970
Başarı Sıralaması: 963323
Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1
Yerleşen 2020 – 2021: 21
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 246,50413
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: 4
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 335,19725
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 40+1
Yerleşen 2018 : 15
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 272,17296
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2017 : 80+2
Yerleşen 2017 : 24
Yozgat Bozok Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yozgat Bozok Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.