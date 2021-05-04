2021 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puan(4 Yıllık) | 110330306
110330306 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Zonguldak ilimizde yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Zonguldak ilinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tercih kod numarası 110330306 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi , Devlet , Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Zonguldak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban Puanı: 249,69199
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Tavan Puan: 331,51729
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başarı Sıralaması: 426861
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110330306
ÜNİVERSİTE: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Zonguldak
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 249,69199
Tavan Puan: 331,51729
Başarı Sıralaması: 426861
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 227,99108
Tavan Puan: 260,77050
Başarı Sıralaması: 453929
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: 41
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 269,08806
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 50+2
Yerleşen 2018 : 34
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 235,44749
Tavan Puan: 305,97092
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 278305
Kontenjan 2017 : 50+2
Yerleşen 2017 : 52
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.