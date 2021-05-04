2021 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puan(4 Yıllık) | 110330306

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Zonguldak ilinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tercih kod numarası 110330306 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi , Devlet , Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Zonguldak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban Puanı: 249,69199

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Tavan Puan: 331,51729

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başarı Sıralaması: 426861

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110330306

ÜNİVERSİTE: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Zonguldak

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 249,69199

Tavan Puan: 331,51729

Başarı Sıralaması: 426861

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,99108

Tavan Puan: 260,77050

Başarı Sıralaması: 453929

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 269,08806

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 50+2

Yerleşen 2018 : 34

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,44749

Tavan Puan: 305,97092

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 278305

Kontenjan 2017 : 50+2

Yerleşen 2017 : 52

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.