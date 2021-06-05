2021 Karabük Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1061503892021 Ufuk Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2058504182021 Haliç Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2019905182021 Ufuk Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2058504092021 Haliç Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2019501112021 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1077512092021 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1103901682021 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1103513622021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2027507012021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202750694
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110351362

2021 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110351362

110351362 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Zonguldak ilimizde yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110351362

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   Bilgisayar Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Zonguldak  ilinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi     Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu   Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 110351362 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   , Devlet , Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü , Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Zonguldak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: 236,49648

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1087409

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110351362   

ÜNİVERSİTE: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  

FAKÜLTE: Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Zonguldak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 236,49648

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1087409

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,996

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1097733

Kontenjan 2019:  25+1

Yerleşen 2019: Doldu-26

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT