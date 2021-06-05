2021 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110351362

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Zonguldak ilinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 110351362 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Teknolojisi Bölümü , Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Zonguldak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 236,49648

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 1087409

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110351362

ÜNİVERSİTE: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

FAKÜLTE: Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Zonguldak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 236,49648

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1087409

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,996

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1097733

Kontenjan 2019: 25+1

Yerleşen 2019: Doldu-26