2021 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Zonguldak ilinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 110310383 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi , Devlet , Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Zonguldak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 100+3 kişidir. 2020 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 478,8557

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Tavan Puan: 491,20356

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 30675

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110310383

ÜNİVERSİTE: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi

ŞEHİR: Zonguldak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 478,8557

Tavan Puan: 491,20356

Başarı Sıralaması: 30675

Kontenjan 2020 – 2021 : 100+3

Yerleşen 2020 – 2021: 103

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 455,81648

Tavan Puan: 468,10890

Başarı Sıralaması: 26821

Kontenjan 2019: 100+3

Yerleşen 2019: 103

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 448,01986

Tavan Puan: 460,38558

Başarı Sıralaması : 25200

Kontenjan 2018 : 90+3

Yerleşen 2018 : 93

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 444,42925

Tavan Puan: 454,18523

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 21858

Kontenjan 2017 : 80+2

Yerleşen 2017 : 82

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.