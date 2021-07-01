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2021/1 merkezi atama kontenjanları | 2021/1 merkezi atama taban puanları

ÖSYM geçtiğimiz günlerde KPSS 2021/1 ve KPSS 2021/2 tercih tarihlerini duyurmuştu. Yüzlerce kişi de tercihlerin başlamasını ve kılavuzun yayımlanmasını bekliyor. Kamuda memur olmak isteyenlerin beklediği tercihlerin başlamasına kısa bir süre kala 2021/1 merkezi atama kontenjanları ve 2021/1 merkezi atama taban puanları da merak edildi. İşte tüm detaylar.

2021/1 merkezi atama kontenjanları | 2021/1 merkezi atama taban puanları

KPSS 2021/1 tercihleri 1-8 Temmuz tarihleri arasında, KPSS 2021/1 tercihleri de 22-29 Aralık tarihleri arasında alınacak. ÖSYM'nin açıklamasının ardından bugün başlayacak 2021/1 merkezi atama tercihleri için bir çok soru gündeme geldi. Peki 2021/1 merkezi atama kontenjanları açıklandı mı? 2021/1 merkezi atama taban puanları nasıl görüntülenir? İşte tüm soruların yanıtları. 

KPSS/1 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM'nin duyurusuna göre KPSS 2021/1 tercihleri 1 Temmuz'da 8 Temmuz mesai bitiminde sona erecek. KPSS-2021/2 Merkezi Yerleştirmeleri için de tercihler 22 Aralık'ta başlayıp 29 Aralık tarihinde sona erecek. KPSS 2021/1 tercih kılavuzunun bugün yayımlanması bekleniyor. Yayımlanır yayımlanmaz haberimize ekleyeceğiz. 

2021/1 merkezi atama kontenjanları | 2021/1 merkezi atama taban puanları

2021/1 MERKEZİ ATAMA KONTENJANLARI

KPSS/1 tercih kılavuzu ve kontenjanları, bugün ÖSYM tarafından erişime açılacak.

KPSS TERCİHLERİ İÇİN TIKLANIYINIZ

2021/1 merkezi atama kontenjanları | 2021/1 merkezi atama taban puanları

2021/1 MERKEZİ ATAMA TABAN PUANLARI

2021/1 merkezi atama taban puanları henüz açıklanmadı. 

2021/1 merkezi atama kontenjanları | 2021/1 merkezi atama taban puanları

KPSS 2021/1 TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri için öncelikle istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere sırasıyla yazınız.

Tercihlerinizi http://www.osym.gov.tr internet adresinden yapacaksınız. Linke tıkladıktan sonra  “ADAY İŞLEMLERİ” alanına erişiniz. Burada da T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz.

Sonra tercihlerinizin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartı ile tercih ücretinizi yatırınız. 

{TITLE_STRIP}Mülakatsız memur alımı 2021: KPSS 2021/1 tercihleri başladı mı? KPSS 2021/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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